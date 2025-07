Prime Day anticipato per le Soundcore P30i, wearable con bassi potenti

Un paio di auricolari Bluetooth da utilizzare sia con qualsiasi dispositivo che in qualsiasi momento della giornata. Il punto di forza delle Soundcore P30i è questo: non te ne stanchi mai. Perfette e ideali, sono in offerta con uno sconto Prime Day anticipato. Perché ignorare il ribasso quando puoi risparmiare il 46% e metterle nel carrello a 26,99 euro? La loro custodia di ricarica si trasforma persino in uno stand per lo smartphone per un prodotto che va oltre la comodità.

Sono in ear e in confezione hanno punte in silicone di diverse misure. Una volta che trovi quelle che si adattano alle tue orecchie, il fitting è su misura ed è in questo modo che rimangono stabili, immobili e soprattutto confortevoli. Le Soundcore P30i sono auricolari Bluetooth dotate di tecnologia 5.4 e di tante caratteristiche che le rendono ideali per un utilizzo quotidiano. Ad esempio la loro autonomia. Grazie alla custodia di ricarica raggiungi le 45 ore di utilizzo e non rinunci mai a un po’ di musica.

Con un sistema di driver audio da 10mm, il suono è sia potente che di elevata qualità. Risultati ovattati così come gracchianti sono fuori dai giochi, ma anzi, hai bassi potenti e toni alti morbidi per una riproduzione fedele dei contenuti. Qui entra in gioco anche la cancellazione del rumore adattiva che studia la situazione che ti circonda e imposta un grado di silenziamento adatto al contesto. Nel caso tu non sia fan, puoi disattivarla in qualsiasi momento o attivare la modalità trasparenza con cui rimani vigile rispetto ai rumori esterni. Con microfoni integrati, controlli touch per la gestione senza smartphone e una qualità così elevata da stupirti, queste wearable sono quelle giuste da acquistare.

Mettile ora in carrello con soli 26,99 euro grazie al Prime Day Anticipato. Le Soundcore P30i sono gli auricolari Bluetooth che non deludono.