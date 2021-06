Prime Day in anticipo: offerta videocamere Blink

Durante il Prime Day si potranno acquistare a prezzi scontati numerosi dispositivi Amazon. L'azienda di Seattle ha voluto però anticipare alcune offerte, tra cui quelle sulle videocamere Blink Outdoor e Indoor. Gli utenti possono fin da subito approfittare di sconti fino al 46%. Chiaramente è necessario effettuare l'iscrizione al servizio Amazon Prime (30 giorni gratis).

Blink Outdoor e Indoor: sconti Prime Day

Blink Outdoor, come si deduce dal nome, è una videocamera di sicurezza per esterni. Può quindi resistere agli agenti atmosferici. L'installazione è piuttosto semplice, per cui non è necessario l'intervento di un tecnico (tutto l'occorrente è nella confezione). La videocamera viene alimentata da due batterie AA che offrono un'autonomia fino a due anni.

Blink Outodoor registra e visualizza video a 1080p, sia di giorno che di notte, grazie al sensore ad infrarossi. Tra le funzionalità più utili c'è Live View HD che permette di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori, grazie all'audio bidirezionale. La configurazione e la gestione della videocamera avviene con l'app Blink Home Monitor. La connettività è garantita dal WiFi 802.11b/g/n.

I video possono essere salvati localmente nel Blink Sync Module 2 oppure sul cloud con Blink Subscription Plan (prova gratuita fino a settembre 2021). Blink Indoor è invece la corrispondente versione per interni. Le caratteristiche sono le stesse. Ovviamente sono entrambe compatibili con Alexa. Gli utenti possono quindi usare i comandi vocali e vedere le immagini live su un Echo Show.

Blink Outdoor è in vendita a 64,99 euro, invece di 111,99 euro (sconto del 46%). Blink Indoor è disponibile invece a 54,99 euro, invece di 99,99 euro (sconto del 45%).