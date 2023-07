Google Pixel 7a e Pixel 6a in sconto al Prime Day

Gli smartphone Google sono protagonisti del Prime Day in corso su Amazon con sconti dedicati anche alla linea a: ci sono il modello Pixel 7a proposto a -30 euro rispetto al listino e il precedente Pixel 6a per il quale la spesa scende invece di -110 euro. Per entrambi la colorazione in offerta è Grigio antracite.

Prime Day: gli sconti su Pixel 7a e Pixel 6a

Il più recente dei due (visibile nell’immagine di apertura), appena lanciato dal gruppo di Mountain View, integra un display da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, processore Tensor G2 realizzato internamente, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna UFS 3.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth la solita gamma completa di sensori completano la dotazione. Le fotocamere posteriori sono da 64 e 13 megapixel. La batteria garantisce un’autonomia elevata, grazie anche agli accorgimento adottati lato software. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Come citato in apertura, c’è anche il Pixel 6a (mostrato qui sopra) in sconto di 110 euro e acquistabile al prezzo finale di 349 euro. Ambedue possono contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Sono solo due delle migliaia di promozioni attive in questo Prime Day. Per accedere all’evento, lo ricordiamo, è necessario un abbonamento Prime attivo. Chi non lo ha mai fatto può iniziare ora il tuo mese di prova gratuito e usufruire di tutti i vantaggi inclusi, a costo zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.