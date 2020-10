Prime Day: HP PC 27 AIO scontato di 150 euro su Amazon

In un periodo così imprevedibile come quello che stiamo vivendo, ormai il computer è diventato indispensabile. Tuttavia soprattutto in appartamento o in ufficio, contenere lo spazio impegnato può essere una priorità. È vero, esistono i laptop, ma se volessimo almeno lo schermo di dimensioni generose? Qui entrano in gioco i PC all-in-one o AIO. Uno di questi è l’HP PC 27, un desktop AIO molto simile ai più noti Mac, anche nel design, ma ovviamente molto più accessibile.

Desktop AIO: HP PC 27 scontato di 150 euro per il Prime Day di Amazon

Il computer in questione è equipaggiato con un Intel Core i3 1005G1, nuova famiglia di CPU costruita sul nodo a 10nm di Intel che garantisce performance maggiori rispetto alla precedente generazione, pur contenendo i consumi. Il processore è accompagnato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Sul fronte della connettività invece abbiamo tutto ciò di cui si può avere bisogno: 5 porte USB di cui una laterale, un’uscita HDMI per il collegamento di un secondo monitor, una porta RJ45 per la connessione via cavo ed un lettore di schede sd/microSD. Il PC supporta anche le connessioni senza fili grazie ad un modulo Wi-Fi e Bluetooth.

Particolarità dell’HP PC 27 è l’integrazione di una webcam direttamente non monitor. Non sarà quindi necessario acquistare separatamente la periferica, che in periodo di videoconferenze e videolezioni è ormai diventata di uso quotidiano. Inclusi in confezione inoltre troveremo anche un mouse ed una tastiera abbinati. Non mancano infine due altoparlanti da 2W inseriti frontalmente. Insomma si tratta di un PC completo che non ha bisogno di niente altro, basterà fare i vari collegamenti ed avremo una postazione desktop subito a disposizione. Grazie al Prime Day, Amazon da la possibilità di acquistare l’AIO di HP a soli 649,99 euro con uno sconto di ben 150 euro sul prezzo di listino.