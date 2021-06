Prime Day: Huawei Display 23,8, mai così scontato

Abbiamo più volte segnalato in passato su queste pagine le offerte relative a Huawei Display 23,8, ma il prezzo del monitor non era mai stato così basso come in occasione del Prime Day 2021 di oggi: in questo momento è possibile approfittare del 38% di sconto e metterlo sulla propria scrivania con una spesa davvero contenuta.

Prezzo mai così basso per Huawei Display 23,8

Tralasciando per un momento le specifiche tecniche, comunque degne di nota (risoluzione Full HD, contrasto 1000:1), è il design a balzare subito all'occhio, con le cornici ultrasottili che corrono su tre dei quattro lati del pannello, senza dimenticare il suo profilo elegante. Tutte le altre informazioni e i dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Dunque, qual è il prezzo? È di soli 99,99 euro invece di 159,90 euro come da listino, in occasione del Prime Day su Amazon. La spedizione è ovviamente gratuita e immediate: quella raffigurata qui sopra potrebbe essere la vostra nuova configurazione desktop.