Prime Day: metti al polso HUAWEI WATCH GT 5 con questa offerta

Bello da vedere, comodo da indossare: HUAWEI WATCH GT 5 diventerà il tuo alleato quotidiano per sport e benessere. Mettilo al polso approfittando dello sconto al Prime Day che rimarrà disponibile su Amazon ancora per poche ore.

Promo HUAWEI WATCH GT 5 nel Prime Day 2025

È sottile, resistente e completo, progettato per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a comfort ed eleganza. Con uno spessore di soli 9,5 millimetri e un peso di appena 35 grammi, ha una struttura racchiusa da rivestimenti ultra-resistenti e da un nano-film impermeabile che garantisce una doppia protezione contro graffi, acqua e corrosione. Pensato per accompagnarti in ogni attività, integra nuove modalità per corsa e ciclismo con navigazione al polso, mappe dettagliate e analisi biomeccanica, svolgendo così il ruolo di un vero ciclocomputer. Il monitoraggio della salute con tecnologia TruSense analizza sei sistemi corporei, inclusi quelli respiratorio, nervoso e motorio, offrendo una visione a 360 gradi del benessere. Inoltre, la batteria garantisce fino a 7 giorni di autonomia. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda dell’orologio.

Metti al polso HUAWEI WATCH GT 5 al prezzo di soli 149 euro, nella versione con cassa da 41 mm con cinturino nero. Lo sconto è applicato in automatico. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna senza spese prevista entro pochi giorni.

L’appuntamento con il Prime Day 2025 sta per concludersi: siamo arrivati all’ultimo giorno utile per risparmiare con sconti e promozioni su migliaia di prodotti. Se non sei ancora iscritto a Prime, puoi comunque partecipare all’evento, attivando la prova gratuita di 30 giorni, valida anche per accedere subito a tutte le offerte.