Prime Day, laptop Samsung: CPU Intel e Windows 11 (AFFARE)

Dal design sottile ed elegante, Samsung Galaxy Book3 è in forte sconto su Amazon in occasione dell’evento Prime Day: l’affare giusto, da cogliere al volo, per mettere sulla scrivania un laptop dotato di una potenza di calcolo elevata e non solo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, per capire cosa lo rende imperdibile al prezzo conveniente di oggi.

Laptop in sconto al Prime Day: Samsung Galaxy Book3

Prima di elencare le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, ricordiamo che il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per accedere a tutti gli aggiornamenti rilasciati e alle nuove funzionalità, incluse quelle di intelligenza artificiale. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD;

processore Intel Core i5-1335U con chip grafico Iris Xe;

16 GB di RAM e SSD da 512 GB per lo storage;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos e webcam con microfono;

porte USB-A e USB-C, uscita video HDMI e slot microSD;

batteria da 54 Wh con autonomia elevata e ricarica rapida.

In questo momento, puoi comprare il laptop di Samsung (modello Galaxy Book3) al prezzo finale di 529 euro, grazie allo sconto applicato in automatico. La configurazione è quella appena descritta, la colorazione invece Graphite, visibile nelle immagini allegate. Puoi inoltre contare sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratis direttamente a casa tua prevista in pochi giorni: verifica le tempistiche esatte nella scheda dle prodotto.

Per acquistare articoli scontati su Amazon nel Prime Day, serve un abbonamento Prime. Attivalo adesso senza spese, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. Goditi tutti i vantaggi e potrai annullare il rinnovo prima della scadenza.