Prime Day: questo mosto di Mini PC è a -188€

Un mostro di potenza: così possiamo descrivere Minisforum UM790 Pro, il Mini PC protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon in occasione del Prime Day che lo rende acquistabile con uno sconto di 188 euro rispetto al listino. È adatto a gestire anche le operazioni più pesanti della produttività. Attenzione: le unità disponibili sono pochissime (7 quando viene scritto e pubblicato questo pezzo), il consiglio per gli interessati è di approfittarne il prima possibile.

Mini PC: Minisforum UM790 Pro, l’affare del Prime Day

Diamo uno sguarda alle specifiche tecniche che animano il comparto hardware del computer: processore AMD Ryzen 9 7940HS con GPU AMD Radeon 780M, ben 32 GB di RAM DDR5, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, quattro porte USB 3.2 Type-A, due USB 4 Type-C, slot Ethernet, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a un massimo di quattro monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato su Minisforum UM790 Pro è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso immediato agli aggiornamenti rilasciati e alle nuove funzionalità distribuite. L’offerta di oggi permette di acquistarlo al prezzo finale di 751 euro invece di 939 euro come da listino, con uno sconto di 188 euro e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

È una delle migliori promozioni di questa prima parte del Prime Day 2023. L’evento, lo ricordiamo, è riservato in esclusiva agli abbonati Amazon Prime. Va in scena oggi e domani, fino alle 23:59 di mercoledì 12 luglio. Chi ancora non lo ha fatto, può attivare subito il mese di prova gratis e avvedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione, a costo zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.