Prime Day, mini PC con sconto maxi

I mini pc sono una categoria che sta raccogliendo grande interesse negli ultimi mesi perché concentrano in un piccolo spazio, e in un piccolo prezzo, tutto quel che si richiede ad un semplice pc al servizio dello studio o della produttività quotidiana. Altolà: se quel che serve è un dispositivo per l’elaborazione grafica, per il montaggio video, per il gaming o altro impegno particolarmente esigente in termini di forza di calcolo, allora non è questa la soluzione. Se invece quel che serve è qualcosa di ben più semplice, a cavallo tra la navigazione online, la produzione di semplici documenti Office e la riproduzione video, allora ecco che i Mini PC sono più che una opzione. Attenzione inoltre agli sconti di queste ore, perché la spinta ulteriore regala dal Prime Day rende questi device una vera opportunità.

Ogni singola unità va giudicata in relazione alle caratteristiche che offre: USB disponibili, HDMI per il monitor, Wifi incorporato, dimensioni, jack audio e altri dettagli definiscono quella che è la possibile offerta, mentre il processore in dotazione stabilisce l’orizzonte di performance a cui si possa ambire. Ma è proprio questo il punto: scegliere un mini PC significa aver già considerato come la postazione che si va a creare è qualcosa di utile per semplici task, a bassissimo costo e senza pretese che vadano oltre la mera utilità quotidiana (navigare, guardare video online, archiviare immagini, stampare documenti).

Mini PC, le offerte per il Prime Day

Ecco quindi un breve excursus tra le offerte disponibili: le elenchiamo seguendo un ordine di priorità teorico, ma si lascia ad ognuno il click in base alla fascia di prezzo identificata ed al tipo di caratteristiche cercate:

Mini PC Intel Atom X5-Z8350 (103,99 euro 129,99 euro )

) Mini PC Beelink U55 (223,30 euro 319 euro )

) Mini PC Intel Celeron Apollo Lake J3455 (151,99 euro 189,99 euro )

) Mini PC Intel Quad Core (103,99 euro 129,99 euro )

Queste le offerte, questa la scelta. Sono molti altri i mini PC disponibili, ma fino a domani sera, quando il Prime Day sarà terminato, saranno queste le grandi occasioni per portare sulla propria scrivania una postazione con Windows 10, silenziosa, di ingombro minimo e che potenzialmente si può installare anche sul retro del monitor per scomparire del tutto.

Display, mouse, tastiera: non serve altro. Un click e si inizia.