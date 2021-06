Prime Day: monitor portatile FHD IPS HDR in offerta

Siete professionisti che lavorano in mobilità? Giocatori a cui piace viaggiare? Insomma, persone che si ritrovano spesso lontano da casa, ma che non vogliono rinunciare alla propria tecnologia? Allora il monitor portatile Eviciv FHD è ciò che state cercando per non rinunciare alla comodità neanche fuori casa.

Monitor portatile Eviciv FHD: caratteristiche tecniche

Si tratta di un monitor Full HD da 15,6 pollici, medesima diagonale utilizzata per i laptop più diffusi. Il pannello utilizza la tecnologia IPS per una fedele riproduzione cromatica, di fatti riesce a coprire il 100% dello spazio di colore sRGB. Il contrasto è di 2000:1 mentre la luminosità arriva a ben 350cd/m2, questo perché il display supporta addirittura la modalità HDR oltre al colore ad 8 bit. Ottima la porta Type-C che supporta l’alimentazione, trasferimento dati e interfaccia USB con un unico cavo. Rappresenta una soluzione, quindi, estremamente versatile adatta a qualsiasi utilizzo, da quello professionale all’intrattenimento.

Naturalmente in caso di connessione al computer, il monitor può essere utilizzato sia in mirroring che in estensione. Nel primo caso è un ottimo alleato per le presentazioni, nel secondo invece una pratica alternativa ai monitor più ingombranti per aumentare l’area di lavoro. Non manca tuttavia anche l’interfaccia micro HDMI che tramite l’apposito cavo permette di collegare Xbox, Play Station, Nintendo Switch e qualsiasi altro dispositivo supporti l’uscita HDMI. Completano la dotazione due altoparlanti stereo integrati, e la cover magnetica inclusa che permette di proteggere il display durante il trasporto.

Grazie al Prime Day il monitor di Eviciv è acquistabile su Amazon a soli 159,90 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.