Prime Day, OFFERTA LAMPO: Beats Solo 4 a -107€

Approfittane prima del sold out: è online l’offerta lampo del Prime Day che taglia il prezzo delle cuffie wireless Beats Solo 4. Non sono mai state così convenienti, grazie allo sconto di 107 euro sul listino ufficiale. Attenzione, stanno andando a ruba e il sold out è inevitabilmente dietro l’angolo.

Beats Solo 4: l’affare del Prime Day 2025

Assicurano un’esperienza audio da top di gamma, merito dell’architettura acustica personalizzata e dei driver aggiornati, arricchita dal supporto all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa. Progettate per il massimo del comfort, sono caratterizzate da un design ergonomico con archetto Flex-grip e padiglioni regolabili, per una vestibilità stabile e confortevole tutto il giorno. I cuscinetti auricolari garantiscono anche la resistenza nel tempo. Infine, c’è l’autonomia fino a 50 ore, per un uso quotidiano intenso senza interruzioni.

Lo sconto di 107 euro sul listino porta le cuffie wireless Beats Solo 4 al loro prezzo minimo storico di 122 euro. La colorazione è Nero e oro, visibile in queste immagini. Come già segnalato in apertura si tratta di un’offerta lampo che andrà inevitabilmente sold out a breve, la richiesta è molto elevata.

Il Prime Day 2025 ha preso il via oggi e proseguirà fino a venerdì 11 luglio. Sfoglia il catalogo delle offerte disponibili online e approfitta di quelle più interessanti per te. Tutto ciò che ti serve per accedere alle promozioni è l’abbonamento Prime: se non lo hai ancora fatto, ti aspetta la prova gratuita di 30 giorni.

… in aggiornamento