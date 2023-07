iPhone 14: mai conveniente come al Prime Day

Ci sono offerte che vale la pena segnalare anche sulla linea iPhone 14, durante il Prime Day di Amazon, seppur non direttamente collegate all’evento in corso. Lo smartphone Apple di ultima generazione è infatti proposto dall’e-commerce in sconto di 230 euro rispetto al listino ufficiale e con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni.

230 euro di sconto su iPhone 14 durante il Prime Day

Il telefono non ha bisogno di presentazioni: per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche rimandiamo alla scheda del prodotto. Qui ci limitiamo a segnalare quali sono le versioni in promozione ovvero quelle da 128 GB nelle tinte Mezzanotte, Blu, Viola, Giallo e (PRODUCT)RED.

Sono tutte acquistabili al prezzo finale di 799 euro grazie allo sconto di 230 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. Si consiglia comunque di verificare le tempistiche della consegna poiché potrebbero variare a seconda delle unità a magazzino.

Durante l’evento Prime Day sono in offerta su Amazon anche gli altri modelli della linea ovvero iPhone 14 Plus (-200 euro), iPhone 14 Pro (-210 euro) e iPhone 14 Pro Max (-63 euro). Un’occasione d’oro per chi desidera allungare le mani sul melafonino.

