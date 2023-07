Prime Day: i migliori notebook Lenovo in offerta

Il brand leader del mercato PC, Lenovo, è protagonista nel Prime Day di Amazon con una serie di offerte davvero interessanti. Qui è dove raccogliamo le migliori attive in questo momento per quanto riguarda i notebook Windows 11. Proponiamo diversi modelli, destinati a differenti target e budget. Per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche consultare le singole schede dei prodotti.

Ecco i notebook Lenovo in sconto al Prime Day

Partiamo dal design convertibile di Lenovo IdeaPad Flex 5 con display touch da 14 pollici, CPU AMD Ryzen 5 5500U, GPU integrata, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. È in vendita al prezzo finale di 629 euro grazie a uno sconto del 23%. Un’ottima opzione per chi in un portatile cerca non solo le performance, ma anche la versatilità.

Prestazioni elevate per il modello Lenovo Yoga Slim 6 con schermo da 14 pollici, processore Intel Core i7-1260P, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, in sconto al prezzo di 999 euro.

Lenovo Yoga Slim 7 Prox alza ulteriormente l’asticella con un display 3K da 14,5 pollici, AMD Ryzen 5 6600HS, NVIDIA Geforce RTX 3050 (4 GB), 16 GB di RAM e SSD da 512 GB GB è invece in offerta a 1.199 euro.

Infine, c’è anche la variante dotata della potente unità Intel Core i7-12700H affiancata da NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB), 16 GB di RAM e SSD da 1 TB in sconto 1.599 euro.

Le promozioni rimarranno valida ancora solo per poche ore, fino al termine del Prime Day fissato per le 23:59 di mercoledì 12 luglio. Anche chi non è abbonato può partecipare all’evento iniziando ora il mese di prova, senza affrontare alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.