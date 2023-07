OnePlus 10 Pro 5G: top di gamma a -38% nel Prime Day

Uno smartphone top di gamma della categoria Android, il modello OnePlus 10 Pro 5G, è protagonista in questa seconda giornata di Prime Day su Amazon con uno sconto che porta il suo prezzo finale a soli 399,99 euro. Le unità sono poche, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

L’offerta del Prime Day su OnePlus 10 Pro 5G

Tra le specifiche tecniche più importanti citiamo il comparto fotografico progettato in collaborazione con Hasselblad, il display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 5.000 mAh. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare lo smartphone top di gamma OnePlus 10 Pro 5G, nella colorazione Volcanic Black visibile in queste immagini, al prezzo finale di soli 399,99 euro con uno sconto del 38%. Verificare la disponibilità prima di effettuare l’ordine: le unità sono poche.

L’offerta rimarrà valida ancora solo per poche ore, fino alla conclusione del Prime Day, l’evento organizzato da Amazon in esclusiva per i clienti Prime che si concluderà alle 23:59 di mercoledì 12 luglio. Ricordiamo a coloro non ancora abbonati che possono comunque partecipare, usufruendo degli sconti, semplicemente iniziare subito il mese di prova senza spese.

