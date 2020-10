In pratica, un disco fisso da tenere sempre in tasca: la pendrive USB 3.1 da 256 GB di AXE Speedy è in offerta su Amazon in occasione del Prime Day 2020 al prezzo di 29,49 euro. Lo sconto è addirittura del 54% rispetto al listino.

AXE Speedy: pendrive USB 3.1 da 256 GB a -54% per il Prime Day

Tanti i punti di forza: velocità fino a 400 MB/s in lettura e 200 MB/s in scrittura, design studiato per garantire un’adeguata resistenza agli urti e alle sollecitazioni meccaniche, piena compatibilità con Windows e macOS nonché con una lunga serie di dispositivi come televisori, lettori multimediali, set-top box ecc.

Tutto questo in un form factor estremamente compatto: 56,7x18x8,6 millimetri (peso 7,4 grammi). Il 54% di sconto sul prezzo di listino per la pendrive USB 3.1 di AXE Speedy da 256 GB è solo una delle offerte accessibili a chi dispone di un abbonamento Prime in questa due giorni di Prime Day 2020.