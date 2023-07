-100€ per il bundle con PS5 Standard e Final Fantasy XVI

Occasione d’oro per acquistare il bundle che include PS5 Standard Edition e Final Fantasy XVI, già in offerta ieri durante la prima giornata del Prime Day, ma oggi disponibile a prezzo ulteriormente ridotto: la promozione in corso arriva a uno sconto di 100 euro sul listino. In altre parole, costa meno della console liscia.

PS5+FFXVI: il prezzo del bundle crolla a -100€

La confezione include la versione della piattaforma con lettore per i giochi su disco, il controller wireless DualSense e una copia del titolo di Square Enix, tra le uscite più attese di questa stagione. Ecco, nell’immagine qui sotto, come si presenta nel suo box. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il bundle della PlayStation 5 con la Standard Edition della console e FFXVI è dunque in offerta in questo momento al prezzo finale di soli 519,99 euro invece di 619,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

È una delle migliori offerte attive in quest’ultimo scorcio di Prime Day, l’evento Amazon riservato ai clienti Prime che terminerà alle 23:59 di mercoledì 12 luglio. Chi non è ancora abbonato può parteciparesemplicemente iniziare subito il mese di prova, senza mettere mano al portafogli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.