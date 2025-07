Prime Day: quale SSD Samsung comprare in offerta su Amazon

Ci siamo, il Prime Day è arrivato e su Amazon.it ci sono decine di migliaia di prodotti in offerta, compresi moltissimi hard disk, SSD e memorie di vario tipo, capacità e velocità.

Tra questi, ci sono anche quelli di Samsung che, come sanno bene i più esperti e informati, eccellono per affidabilità, per prestazioni e per rapporto prezzo-qualità. Samsung, in occasione del Prime Day, sconta diversi SSD (sia interni che esterni con case), ma anche alcune schedine MicroSD e pen drive. Ecco una lista ragionata degli affari migliori, partendo dai prodotti più pregiati e performanti.

Prime Day: gli SSD Samsung in offerta

Tra le offerte migliori del Prime Day di Samsung, troviamo i modelli 990 Pro da 2 e 4 TB, anche con dissipatore, il 990 Evo Plus da 2 TB e il 9100 Pro da 4 TB.

Per quanto riguarda la capienza da scegliere, dipende chiaramente dalle nostre esigenze e non c’è un consiglio universalmente valido. Ogni modello, però, ha caratteristiche diverse.

Samsung 990 Pro è un disco SSD con memorie veloci NVMe, con fattore di forma M.2 e connessione PCIe 4.0. Le prestazioni sono davvero alte: lettura sequenziale a 7450 MB/s e scrittura sequenziale a 6900 MB/s, con 1400K/1550K IOPS (operazioni di input/output al secondo), che salgono a 1600K IOPS nel modello da 4 TB.

Tra l’altro si tratta di un modello a basso consumo e a bassa emissione di calore, quindi le prestazioni vengono mantenute al lungo e il rischio di danni o errori di memoria dovuti al surriscaldamento crolla al minimo. Per chi ha esigenze di prestazioni e affidabilità ancora superiori, però, esiste il Samsung SSD 990 Pro da 4 TB con dissipatore integrato.

Il Samsung 990 Evo Plus da 2 TB ha prestazioni leggermente inferiori: lettura sequenziale a 7250 MB/s, scrittura sequenziale a 6300 MB/s e 1050k IOPS.

Tutti i modelli di SSD Samsung 990, sia Pro che Evo Plus, sono indicati per un uso domestico intenso e ad alte prestazioni, anche per il gaming e il videoediting a 4K, ma non raggiungono le performance del Samsung 9100 Pro: fino a 14800 MB/s in lettura sequenziale, 13400 MB/s in scrittura sequenziale e ben 2200K IOPS in lettura random e 2600k IOPS in scrittura random.

Un disco del genere è in grado di reggere il videoediting 4K multitraccia, l’elaborazione di modelli 3D, i calcoli AI su computer locale anche grazie all’uso della connessione PCIe 5.0 e a ben 4 GB di memoria cache DDR4X inegrata.

Prime Day: gli SSD portatili Samsung in offerta

La seconda categoria di SSD Samsung in offerta per il Prime Day sono gli Portable-SSD (PSSD), cioè gli SSD esterni contenuti in un piccolo case, che si collegano al computer via USB.

Si parte da Samsung Portable SSD T5 Evo da 8 TB, che si fa ovviamente notare per l’enorme quantità di spazio messo a disposizione. E’ un dispositivo con velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 460 MB/s, interfaccia USB 3.2 Gen 1, compatibile con Mac, PC, console da gioco, Smart TV, fotocamere, videocamere e telefoni e tablet Android.

Segue il Samsung Portable SSD T7 da 2 o 4 TB, con velocità massima di 1050 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura e interfaccia USB 3.2 Gen 2. Queste prestazioni sono sufficienti per registrare video in 4K a 60 Fps senza perdita di frame.

Le prestazioni migliorano ulteriormente con il Samsung Portable SSD T9 da 2 TB, con velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 2000 Mb/s grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2. Il T9 è il modello più performante tra gli SSD esterni di Samsung, anche se non raggiunge capienze oltre i 4 TB.

Prime Day: le memorie esterne Samsung in offerta

Infine Samsung per il Prime Day sconta anche le MicroSD Sonic Pro Plus da 512 GB, MicroSD Pro Plus da 1 TB e la pen drive Fit Plus da 512 GB.

Entrambe le MicroSD hanno una velocità massima sequenziale in lettura di 180 MB/s, in scrittura di 150 MB/s, classe di velocità U3, V30, A2 e interfaccia UHS-I. Sono memorie destinate agli smartphone, alle fotocamere, alle action camera, alle console portatili e agli altri dispositivi mobili sui quali è necessario espandere lo spazio di archiviazione, mantenendo però buone prestazioni.

La chiavetta Fit Plus da 512 GB, invece, è destinata all’uso su PC con connessione USB 3.2 Gen 1 Type-A e ha una velocità massima di 400 GB/s in lettura (poco meno in scrittura). Il suo utilizzo principale è il trasferimento di grandi quantità di dati da un computer all’altro.

In collaborazione con Samsung