Prime Day fa CROLLARE il PREZZO del Samsung Galaxy A56 5G

Lanciato solo pochi mesi fa, il nuovo Samsung Galaxy A56 5G è in sconto di ben 170 euro per il Prime Day 2025 di Amazon. Un’occasione da cogliere al volo se stai cercando uno smartphone evoluto, con supporto alle reti mobile di ultima generazione e potenziato dall’intelligenza artificiale. I clienti dell’e-commerce che hanno già avuto modo di metterlo alla prova gli hanno assegnato un voto medio molto alto, pari a 4,6/5, nelle recensioni pubblicate.

Samsung Galaxy A56 5G: l’offerta del Prime Day

Si tratta della versione italiana. Il sistema operativo è Android con almeno sei anni di aggiornamenti garantiti (anche per la sicurezza), interfaccia personalizzata One UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito alcune tra le specifiche tecniche principali, rimandiamo alla descrizione completa per altre informazioni.

Display Super AMOLED da 6,7 pollici /FHD+, 120 Hz);

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 12+50+5 megapixel e frontale da 12 megapixel;

batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata;

certificazione IP67;

dimensioni 162,2×77,5×7,4 millimetri, peso 198 grammi.

Scegli la colorazione che preferisci tra Awesome graphite, Awesome lightgray, Awesome olive e Awesome pink, la spesa non cambia. Con lo sconto di 170 euro sul listino ufficiale, oggi paghi lo smartphne Samsung Galaxy A56 5G solo 329 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna a costo zero in un giorno.

È il secondo giorno del Prime Day 2025, e le occasioni di certo non mancano. L’evento è iniziato ieri e terminerà venerdì 11 luglio. Se vuoi accedere a sconti esclusivi, puoi farlo con l’abbonamento attivo: inizia subito la tua prova gratuita di 30 giorni e comincia a esplorare le offerte.