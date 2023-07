Prime Day: TV 4K Samsung da 43 pollici a 299 euro

Occhi puntati sulla TV 4K di Samsung da 43 pollici (modello UE43AU7190UXZT) prima del possibile sold out: la promozione in corso permette di acquistarla al prezzo finale di soli 299 euro. È uno degli affari che Amazon propone all’apertura dell’evento Prime Day 2023, che per le prossime 48 ore (fino alle 23:59 di mercoledì 12 luglio) proporrà di continuo sconti e offerte riservate in esclusiva agli abbonati Prime.

Il prezzo della TV 4K Samsung da 43″ crolla al Prime Day

Ha tutto ciò che serve e anche di più: dal design con bordi ultrasottili alla connettività Wi-Fi o cablata per lo streaming dei contenuti da tutte le piattaforme più note (Netflix, Prime Video, DAZN ecc.), dalla compatibilità con Alexa al telecomando con microfono integrato, senza dimenticare ovviamente il pieno supporto al nuovo digitale terrestre, ormai immancabile. Le prestazioni sono assicurate dalla presenza della tecnologia Dynamic Crystal Color e dal processore Crystal 4K. Ancora, è possibile montarlo a parete o appoggiarlo su qualsiasi mobile grazie ai piedini inclusi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 299 euro è un affare da cogliere al volo per chi cerca un televisore Ultra HD da 43 pollici con funzionalità da Smart TV e dotato di un pannello dalla qualità senza compromessi, garantita da un brand leader del mercato. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio.

È senza dubbio tra le offerte migliori proposte in questo primo scorcio di Prime Day su Amazon. L’evento, che si concluderà domani (mercoledì 12 luglio), è riservato in esclusiva agli abbonati Prime. Chi ancora non lo ha fatto può attivare subito il mese di prova senza spese e accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione, inclusi gli sconti in corso e lo streaming dell’intero catalogo a disposizione su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.