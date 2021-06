Un gioco di carte intramontabile, nonché capace di rovinare innumerevoli amicizia (quel +4 fa sempre male), UNO è protagonista oggi di un'offerta su Amazon in occasione del Prime Day 2021: la versione classica, decisamente tutt'oggi la migliore, è in sconto del 51% sul prezzo di listino.

UNO: adesso sì che il Prime Day ha un senso

L'acquisto è quasi d'obbligo per chi non l'ha già nel cassetto e per coloro che desiderano tenerne una copia in serbo per le occasioni speciali. Inutile stare a descriverne le dinamiche e le regole: ora che finalmente possiamo tornare a incontrare gli amici e passare con loro serate in compagnia, è davvero un ottimo passatempo. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

UNO, il classico di Mattel, oggi è acquistabile al prezzo di soli 5,40 euro invece di 10,99 euro come da listino. E la spedizione è gratuita per tutti i clienti Prime di Amazon in occasione di questa maratona di sconti. Serve aggiungere altro?