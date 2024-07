Prime Day: POCO F6 Pro a -80€ (Snapdragon 8, 12/512GB, 120W)

Tra le tante occasioni proposte in queste ore da Amazon, nella cornice dell’evento Prime Day 2024, quella che vede protagonista POCO F6 Pro è pensata per chi cerca un nuovo smartphone con caratteristiche di fascia alta, ma a un prezzo accessibile. Il modello Xiaomi è in sconto di 80 euro e rappresenta l’affare giusto, da cogliere al volo, per allungare le mani su un dispositivo bello da vedere e molto potente. I punti di forza sono davvero tanti, passiamo in rassegna quelli principali.

POCO F6 Pro, lo smartphone Xiaomi protagonista al Prime Day

Tra le specifiche tecniche che vale la pena segnalare ci sono il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm affiancato da 12 GB di RAM, la memoria interna da 512 GB, la tripla fotocamera posteriore con sensori da 50+8+2 megapixel e il supporto alla ricarica ultrarapida. Il display è da 6,67 pollici con risoluzione 3200×1400 pixel, pannello Flow AMOLED e frequenza di aggiornamento da 120 Hz per una fluidità sempre impeccabile. Nessun compromesso nemmeno in termini di connettività, con il supporto alle reti Wi-Fi 7 e 4G. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Approfitta dello sconto di 80 euro applicato in automatico e acquista lo smartphone POCO F6 Pro di Xiaomi al prezzo finale di 549 euro (invece di 629 euro come da listino). Scegli la colorazione che preferisci tra Black e White, la spesa non cambia. Nella confezione sono presenti il caricatore da 120 W il Ring Holder.

Per approfittare delle promozioni del Prime Day, è sufficiente un abbonamento Prime. Attivalo subito senza spese, con la prova gratuita di un mese. Non ti serve altro e potrai disdire il rinnovo prima della scadenza, accedendo subito a un mondo di vantaggi.