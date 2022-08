Prime Gaming, giochi gratis di agosto: anche StarCraft

Fan degli strategici in tempo reale, questa segnalazione è per voi. Da oggi è possibile riscattare a costo zero una copia digitale di StarCraft: Remastered, per poi installarla liberamente su Windows o macOS. È uno dei sei giochi gratis proposti questo mese da Amazon a tutti gli abbonati Prime.

StarCraft e gli altri giochi gratis di Prime gaming

La versione rimasterizzata del classico datato 1998 include l’espansione Brood War. Il gameplay rimane quello di sempre, in grado di lasciare un segno indelebile nell’evoluzione del mondo videoludico, ma il comparto grafico è ora in alta, anzi altissima definizione, con supporto al formato Ultra HD. Di seguito l’elenco completo dei titoli regalati da Amazon in questo caldo mese di agosto.

StarCraft: Remastered (2017);

Zak McKracken and the Alien Mindbenders (1988);

Family Mysteries: Poisonous Promises (2020);

Beasts of Maravilla Island (2021);

Recompile (2021);

ScourgeBringer (2020).

C’è anche Zak McKracken and the Alien Mindbenders, altra uscita storica risalente in questo caso a un decennio prima. L’avventura grafica, targata LucasArts, è stata pubblicata nel 1998 originariamente per il leggendario Commodore 64, raggiungendo poi altre piattaforme. Il protagonista è Zak, giornalista che lavora per un giornale scandalistico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.