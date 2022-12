Prime Gaming: i giochi gratis di dicembre

Anche per questo mese di dicembre, Amazon non lascia a bocca asciutta gli abbonati Prime appassionati di gaming, proponendo loro ben 8 giochi completi in regalo da ottenere in pochi click, semplicemente connettendosi alla piattaforma Prime Gaming.

Prime Gaming: 8 giochi gratis a dicembre

Il primo della lista è quello anticipato dall’immagine di apertura, che molti avranno già riconosciuto: si tratta del leggendario sparatutto in prima persona firmato id Software e capace di definire nuovi standard per il genere. Ricordiamo che si tratta delle edizioni complete, niente demo né versioni di prova che costringono a mettere mano al portafogli o a visualizzare pubblicità per rimuovere limitazioni. Ecco dunque l’elenco completo.

Quake (1996): il titolo FPS per eccellenza, non ha bisogno di presentazioni;

(1996): il titolo FPS per eccellenza, non ha bisogno di presentazioni; Brothers, a tale of two sons (2013): l’avventura di due fratelli, con visuale dall’alto in terza persona;

(2013): l’avventura di due fratelli, con visuale dall’alto in terza persona; The amazing american circus (2021): mix ben bilanciato di RPG, tycoon e carte;

(2021): mix ben bilanciato di RPG, tycoon e carte; Banners of ruin (2020): gioco di combattimento a turni, anche in questo caso basato sulle carte;

(2020): gioco di combattimento a turni, anche in questo caso basato sulle carte; Doors, paradox (2022): rompicapo dal ritmo rilassante con enigmi basati su diorami 3D;

(2022): rompicapo dal ritmo rilassante con enigmi basati su diorami 3D; Spinch (2020): platform a scorrimento laterale e molto colorato, dallo stile psichedelico;

(2020): platform a scorrimento laterale e molto colorato, dallo stile psichedelico; Desert child (2018): il protagonista è un pilota di hoverbike in fuga dalla Terra prima che esploda, con grafica vintage;

(2018): il protagonista è un pilota di hoverbike in fuga dalla Terra prima che esploda, con grafica vintage; Rose riddle 2, werewolf shadow (2018): nuovi casi da risolvere per l’investigatrice Rose Riddle.

Per riscattare i titoli non bisogna far altro che accedere al portale di Prime Gaming e seguire le istruzioni mostrate. Ci sarà tempo fino al termine di dicembre. L’unico requisito richiesto è un abbonamento ad Amazon Prime attivo: chi non ne dispone può approfittare dei 30 giorni di prova gratuita.

Oltre ai giochi appena elencati, la piattaforma molti contenuti in-game dedicati a FIFA 23, League of Legends, Grand Theft Auto V, Madden 23, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, PUBG Mobile, Lost Ark, Roblox e molti altri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.