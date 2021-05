Prime Now diventa parte integrante dell'app Amazon

Disponibile ormai da qualche anno anche in alcune delle principali città italiane, il servizio Prime Now sta per diventare parte integrante dell'applicazione principale e del sito Web di Amazon. In questo modo, per fare la spesa, i clienti non saranno più costretti a interagire con un'interfaccia o un software differenti rispetto a quelli utilizzati per tutti gli altri acquisti sull'e-commerce.

Novità per Prime Now: confluirà nell'app principale

A renderlo noto è il gruppo di Jeff Bezos, con un post comparso sulle pagine del blog ufficiale e firmato da Stephenie Landry (Vice President of Grocery). L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare l'esperienza, semplificandola e soprattutto evitando che risulti frammentata tra diverse piattaforme.

… stiamo muovendo l'esperienza dall'app separata di Prime Now all'interno di quella principale Amazon e sul sito Web, così che i clienti possano acquistare tutto quanto abbiamo da offrire da una sola location.

Nulla cambierà nell'immediato, almeno per l'Italia: l'integrazione è prevista entro fine anno a livello globale, mentre in paesi come India, Giappone e Singapore è già avvenuta.

Ora che l'esperienza di Prime Now ha una nuova casa su Amazon, ritireremo l'applicazione di Prime Now e il suo sito Web entro la fine dell'anno, in tutto il mondo.

Prime Now è riservato agli abbonati Amazon Prime. Milioni di persone hanno già avuto modo di metterlo alla prova per la loro spesa quotidiana, acquistando online e ricevendo direttamente a domicilio in poche ore prodotti come generi alimentari, acqua, bevande, articoli per la cura della casa e della persona, giocattoli e molto altro ancora, evitando così di doversi mettere in coda al negozio o al supermercato. Per maggiori informazioni e tutti i dettagli sul servizio far riferimento al sito ufficiale.