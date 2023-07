Prime Video: come vedere in streaming gratis le novità di luglio

Sono tante le novità in arrivo nel mese di luglio su Prime Video, accessibili in streaming gratis per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo: il consiglio, per coloro che ancora non lo hanno fatto, è quello di iniziare subito il mese di prova a costo zero, così da poterle vedere tutte e per approfittare delle migliaia di offerte che martedì 11 e mercoledì 12 saranno riservate dall’e-commerce agli iscritti, in occasione dell’evento Prime Day.

Le novità di luglio in streaming gratis su Prime Video

Si parte questa settimana, giovedì 6, con L’estate più calda, ambientato in un paese della Sicilia meridionale (qui sotto il trailer). Toccherà poi più avanti alla commedia Robots e infine alla seconda stagione di Good Omens, al debutto venerdì 28. Nel mezzo, la nuova edizione dello show giapponese Takeshi’s Castle (quella originale diede vita in Italia al mitico Mai Dire Banzai condotto dalla Gialappa’s Band) e un lungo elenco di uscite di cui riportiamo di seguito quelle più importanti.

L’estate più calda (film originale, 6 luglio);

The Horror of Dolores Roach New! (novità originale, 7 luglio);

A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere! (novità esclusiva, 7 luglio);

Il consiglio studentesco (film in esclusiva, 12 luglio);

L’estate nei tuoi occhi (stagione due, originale, 14 luglio);

Robots (film originale, 17 luglio);

Takeshi’s Castle Japan (novità originale, 25 luglio);

Good Omens (stagione 2, originale, 28 luglio).

Alla lista qui sopra si aggiungono inoltre John Wick 4 (20 luglio) e The Covenant (27 luglio). Già disponibili invece dal fine settimana grandi classici come Il ritorno dei morti viventi, I magnifici sette e le sei stagioni di Nip/Tuck, da riguardare sempre con piacere.

Chi ancora non lo ha fatto, dunque, può iniziare subito il mese di prova senza alcuna spesa e godersi la visione dei film, serie TV e show in streaming su Prime Video a costo zero, da qualsiasi dispositivo.