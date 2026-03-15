 Prime Video senza spot diventa Ultra con prezzo più alto
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Prime Video senza spot diventa Ultra con prezzo più alto

Prime Video Ultra è il nuovo piano senza pubblicità con supporto esclusivo per la risoluzione 4K che costerà 4,99 dollari/mese a partire dal 10 aprile.
Prime Video senza spot diventa Ultra con prezzo più alto
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Prime Video Ultra è il nuovo piano senza pubblicità con supporto esclusivo per la risoluzione 4K che costerà 4,99 dollari/mese a partire dal 10 aprile.
Amazon

Amazon ha comunicato che Prime Video senza pubblicità diventa Prime Video Ultra. Questo nuovo piano di abbonamento offrirà diversi vantaggi rispetto a quello base incluso nell’abbonamento Prime, tra cui il supporto per lo streaming a risoluzione 4K. Aumenterà però il prezzo mensile a partire dal 10 aprile (al momento solo negli Stati Uniti).

Prime Video Ultra: da 2,99 a 4,99 dollari/mese

Prime Video è il servizio di streaming incluso nell’abbonamento Prime (4,99 euro/mese o 49,99 euro/anno in Italia, 14,99 dollari/mese o 139,00 dollari/anno negli Stati Uniti). Circa due anni fa, Amazon ha aggiunto gli spot pubblicitari (dal 9 aprile 2024 in Italia) che ora durano circa 6 minuti per ogni ora di visione. Per eliminarli devono essere pagati altri 1,99 euro/mese (2,99 dollari/mese negli Stati Uniti).

A partire dal 10 aprile, Prime Video senza pubblicità diventerà Prime Video Ultra e il costo mensile aumenterà da 2,99 dollari a 4,99 dollari negli Stati Uniti. Amazon sottolinea che offrire funzionalità premium senza pubblicità richiede “significativi investimenti” (sono in arrivo le serie live-action di Tomb Raider e God of War) e che la nuova struttura segue quella degli altri servizi di streaming.

I vantaggi di Prime Video Ultra rispetto al piano base incluso in Prime sono: cinque stream simultanei (erano tre), 100 download per la visione offline (erano 25), UHD/4K e Dolby Atmos. Il piano incluso in Prime perde dunque la risoluzione UHD/4K, ma riguadagna il supporto per Dolby Vision (era stato rimosso due anni fa). Altri miglioramenti sono: quattro stream simultanei (erano tre) e 50 download per la visione offline (erano 25).

Prime Video Ultra consente di eliminare la pubblicità dai contenuti on-demand. Nella TV in diretta e negli eventi sportivi è ancora presente. Come detto, la novità riguarda solo gli Stati Uniti. Al momento, gli utenti italiani pagano 1,99 euro/mese, ma è molto probabile un aumento simile nei prossimi mesi.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 15 mar 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 mar 2026
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