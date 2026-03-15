Prime Video senza spot diventa Ultra con prezzo più alto

Amazon ha comunicato che Prime Video senza pubblicità diventa Prime Video Ultra. Questo nuovo piano di abbonamento offrirà diversi vantaggi rispetto a quello base incluso nell’abbonamento Prime, tra cui il supporto per lo streaming a risoluzione 4K. Aumenterà però il prezzo mensile a partire dal 10 aprile (al momento solo negli Stati Uniti).

Prime Video Ultra: da 2,99 a 4,99 dollari/mese

Prime Video è il servizio di streaming incluso nell’abbonamento Prime (4,99 euro/mese o 49,99 euro/anno in Italia, 14,99 dollari/mese o 139,00 dollari/anno negli Stati Uniti). Circa due anni fa, Amazon ha aggiunto gli spot pubblicitari (dal 9 aprile 2024 in Italia) che ora durano circa 6 minuti per ogni ora di visione. Per eliminarli devono essere pagati altri 1,99 euro/mese (2,99 dollari/mese negli Stati Uniti).

A partire dal 10 aprile, Prime Video senza pubblicità diventerà Prime Video Ultra e il costo mensile aumenterà da 2,99 dollari a 4,99 dollari negli Stati Uniti. Amazon sottolinea che offrire funzionalità premium senza pubblicità richiede “significativi investimenti” (sono in arrivo le serie live-action di Tomb Raider e God of War) e che la nuova struttura segue quella degli altri servizi di streaming.

I vantaggi di Prime Video Ultra rispetto al piano base incluso in Prime sono: cinque stream simultanei (erano tre), 100 download per la visione offline (erano 25), UHD/4K e Dolby Atmos. Il piano incluso in Prime perde dunque la risoluzione UHD/4K, ma riguadagna il supporto per Dolby Vision (era stato rimosso due anni fa). Altri miglioramenti sono: quattro stream simultanei (erano tre) e 50 download per la visione offline (erano 25).

Prime Video Ultra consente di eliminare la pubblicità dai contenuti on-demand. Nella TV in diretta e negli eventi sportivi è ancora presente. Come detto, la novità riguarda solo gli Stati Uniti. Al momento, gli utenti italiani pagano 1,99 euro/mese, ma è molto probabile un aumento simile nei prossimi mesi.