Prime Video USA: come guardare il catalogo completo dall'Italia

Tutti sanno che il catalogo Prime Video USA è molto più ampio e ricco di quello italiano. Ecco perché in diversi hanno provato ad accedervi, alcuni senza risultati altri invece con successo. Questi ultimi ce l’hanno fatta perché si sono serviti di una buona VPN. Qual è la migliore per questa operazione? NordVPN, oggi in promozione speciale a un prezzo decisamente vantaggioso.

Grazie a NordVPN puoi infatti cambiare posizione virtuale e così accedere a contenuti che, per varie ragioni, non sono resi disponibili nella tua regione. Queste censure prendono il nome di blocchi regionali. Attenzione però perché per bypassarli non basta una VPN qualunque. Al contrario serve un provider che ha server di proprietà che aggiorna regolarmente e specificatamente per aggirare queste georestrizioni.

Perciò NordVPN è la VPN ideale se vuoi accedere sempre e ovunque con successo al catalogo streaming di Prime Video USA. In questo articolo ti spiegheremo come fare. Tranquillo, il procedimento è molto semplice e soprattutto sicuro. Dovrai solo dedicare alcuni minuti prima di accedere alla piattaforma di streaming live e on demand desiderata che offre i suoi contenuti a un pubblico di un altro Paese.

Prime Video USA: guarda tutti i contenuti grazie a NordVPN

Per guardare tutti i contenuti di Prime Video USA devi prima di tutto acquistare NordVPN. Successivamente devi installare la sua app sui tuoi dispositivi. Essendo multidispositivo è universale e può essere attivata su 6 device contemporaneamente. Accendila e, prima di avviare la VPN, vai alla sezione server e seleziona un server posizionato negli Stati Uniti. In questo modo la tua posizione virtuale risulterà in quella area geografica pur essendo in Italia fisicamente.

Fatto questo scarica l’app Prime Video US, accedi ai contenuti e inizia a guardarli senza alcuna restrizione. Il vantaggio di NordVPN è che i suoi server, oltre ad aggirare censure e blocchi regionali, offrono una larghezza di banda illimitata che ottimizza parecchio la tua connessione dati assicurandoti così uno streaming senza buffering né disconnessioni.

