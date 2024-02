Il primo iPhone pieghevole dopo Galaxy Z Fold8?

Nemmeno il tempo di riportare un rumor a proposito della presunta sospensione dei test sul primo iPhone pieghevole che ecco spuntarne un altro: questa volta, il riferimento è a un lancio che Apple avrebbe già pianificato. Non avverrà comunque a breve. La finestra temporale per l’ipotetica uscita è fissata al settembre 2026, in linea con un’altra anticipazione comparsa nelle scorse settimane.

Apple lanciarà l’iPhone pieghevole nel 2026?

La fonte originale dell’indiscrezione è il sito coreano Alpha Economy (link a fondo articolo). A conti fatti, in caso di conferma, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato nello stesso periodo di iPhone 18 e, per restare nella stessa categoria di prodotto, dopo il concorrente Galaxy Z Fold8, sempre che Samsung intenda proseguire con la roadmap annuale a cui abbiamo fin qui assistito.

È trapelata anche una stima relativa al numero delle unità che Apple si aspetta di poter vendere: 50 milioni. Si tratterebbe di un volume molto elevato, considerando i 30 milioni di smartphone pieghevoli distribuiti nel 2023 (secondo Canalys) a livello globale.

Non è tutto: la stessa fonte ha riferito al portale coreano che la mela morsicata avrebbe già spostato alcuni dipendenti in passato al lavoro su Vision Pro nel team impegnato su questo progetto, in modio da accelerare i tempi legati allo sviluppo.

Come sempre accade in questi casi, l’indiscrezione va considerata per ciò che è e presa con le pinze. Inoltre, come da tradizione, da Apple non giungeranno conferme (né smentite) ufficiali alle voci di corridoio. Di certo, fino a oggi gli smartphone pieghevoli hanno faticato a mostrare tutto il loro potenziale e a conquistare il mercato. Gli utenti continuano a preferire il form factor tradizionale. L’esordio nella categoria di un prodotto realizzato dal gruppo di Cupertino potrebbe cambiare le cose.

Un chiarimento: l’immagine di questo articolo messa in evidenza è di pura fantasia, creata con l’IA generativa di Microsoft Designer.