Apple: sospesi i test per l'iPhone pieghevole

Da svariati mesi a questa parte si discute del fatto che Apple possa rendere disponibile sul mercato il suo primo iPhone pieghevole, sulla falsariga di quanto fatto da altre aziende, prima tra tutte Samsung. A tal riguardo, a inizio mese circolavano voci in merito al possibile lancio di un “melafonino” foldable nel 2026, ma a quanto pare potrebbe volerci ancora più tempo o ancor peggio potrebbe non arrivare mai. Il colosso di Cupertino, infatti, avrebbe sospeso i test che erano in corso.

Apple: sospesi i piani per l’iPhone pieghevole

Andando più in dettaglio, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, l’azienda della “mela morsicata” avrebbe sospeso i suoi piani per uno smartphone pieghevole in quanto i campioni di display non sarebbero riusciti a soddisfare i rigorosi standard di qualità dell’azienda.

Dopo pochi giorni di test in laboratorio, gli iPhone con schermo pieghevole avrebbero iniziato a presentare problemi vari, rottura compresa, scendendo di gran lunga al di sotto del grado di affidabilità richiesto.

Considerando le circostanze, il gruppo capitanato da Tim Cook avrebbe interrotto lo sviluppo di un iPhone pieghevole per il prossimo futuro, almeno fino a quando la tecnologia adottata non sarà in grado di superare completamente i test interni.

Da tenere presente che le informazioni in questione vanno prese con le pinze, come si suol dire, visto e considerato che non sono state confermate in via ufficiale e potrebbero pertanto anche risultare in parte o del tutto non corrette.

Ad ogni modo, è interessante notare che le più ampie ambizioni in merito ai dispositivi pieghevoli dell’azienda potrebbero non essere del tutto accantonate. Le voci suggeriscono che Apple sia maggiormente propensa a un iPad pieghevole, che potrebbe comportare un design più spesso e quindi più adatto a resistere alle sollecitazioni date dal piegare il display rispetto a quanto potrebbe essere fatto con uno smartphone. Inoltre, precedenti report parlavano di un MacBook pieghevole da 20,5 pollici.