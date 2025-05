Privacy dei propri dati in cassaforte con i piani a vita di Internxt (-85%)

L’azienda di cloud storage spagnola Internxt offre lo sconto dell’85% sui piani a vita da 1TB, 3TB e 5TB, con prezzi a partire da 135 euro. Essendo piani lifetime, è previsto un unico pagamento, a differenza dei piani mensili o annuali, per un notevole risparmio nel medio-lungo termine.

Lo spazio di archiviazione cloud di Internxt si distingue dalla concorrenza il suo livello di privacy. Oltre all’utilizzo della crittografia a conoscenza zero, infatti, il servizio spagnolo ha implementato anche una VPN ultraveloce illimitata e un antivirus. A tutto questo poi si aggiunge la piena conformità al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati voluto dall’Unione europea) e l’autenticazione a due fattori.

Perché scegliere lo spazio di archiviazione cloud Internxt

Se si sta valutando l’acquisto di un servizio di cloud storage per proteggere al meglio i propri dati, dalle foto ai video, oltre che i documenti di lavoro, una delle migliori scelte è rappresentata dai piani a vita di Internxt. In primis per il livello di privacy garantito, superiore rispetto alle soluzioni che tutti conoscono: crittografia post-quantistica, VPN illimitata e conformità al GDPR dell’Unione europea sono lì a testimoniarlo.

L’altro motivo per cui scegliere Internxt è la disponibilità dei piani a vita. Nella stragrande maggioranza dei casi i piani a cloud sono offerti tramite un abbonamento mensile o annuale, invece l’azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, propone anche piani lifetime, che prevedono un unico pagamento e l’accesso al proprio spazio di archiviazione a vita. Questo, nel medio-lungo termine, rappresenta un vantaggio significativo in termini di risparmio.

Infine, banalmente, Internxt si fa preferire per la quantità di spazio d’archiviazione messo a disposizione: fino a 5TB, quando invece nove volte su dieci ci si ferma a soluzioni da 200GB.

Lo sconto in corso sul sito ufficiale di Internxt, grazie al quale è possibile risparmiare l’85% su tutti e tre i piani a vita, è disponibile per un periodo di tempo limitato.