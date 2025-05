Privacy online assicurata a 4,87€/mese con ExpressVPN

Oggi ormai lavoro, intrattenimento e servizi di qualsiasi tipo passano attraverso il web, “obbligandoci” di fatto ad avere una vita virtuale molto attiva, con app e portali che hanno accesso alle nostri informazioni più preziose. Motivo per cui la sicurezza digitale è un aspetto fondamentale se non vogliamo rischiare frodi, truffe o pericolosi furti di dati o d’identità. Come proteggersi? Un’ottima soluzione è ExpressVPN, tra le migliori VPN sul mercato.

Questa VPN ti garantisce infatti non solo una navigazione completamente anonima, ma anche funzionalità avanzate per bloccare annunci pubblicitari e tracker. E c’è un ulteriore vantaggio: il prezzo.

Con l’offerta in corso ExpressVPN ti costa solo 4,87€/mese, anziché 12,63€/mese. Un risparmio del 61%, nel quale è inclusa anche una eSIM da 5 Giga di holiday.com, utilissima per il tuo prossimo viaggio all’estero! Ma scopriamo di più.

Cosa è incluso nell’offerta di ExpressVPN: i vantaggi

Tra le caratteristiche più interessanti di ExpressVPN c’è la sua rigida politica no-log, un dettaglio (assolutamente non banale) che garantisce la totale assenza di monitoraggio dei dati personali o della cronologia di navigazione, anche da parte del servizio stesso.

Abbiamo già accennato ad altre funzionalità premium che la differenziano dalla concorrenza, ma le ribadiamo. Nell’offerta trovi incluso il blocco annunci e tracker, ma anche un gestore di password utile e robusto per le tue credenziali importanti e la possibilità di usare ExpressVPN fino a 8 dispositivi contemporaneamente. La compatibilità multi-device assicura protezione per PC, smartphone e non solo, con app per Windows, Android, iOS, Linux e altri.

Server in 105 Paesi e il protocollo VPN pioneristico Lightway, invece, rendono questa VPN perfettamente ottimizzata per streaming, gaming e l’accesso a contenuti geobloccati, al massimo della velocità di connessione.

Approfitta della promozione in corso per avere 2 anni di ExpressVPN a 4,87€/mese, più 4 mesi extra gratis. E se non sei soddisfatto, c’è sempre la garanzia di rimborso di 30 giorni su cui fare affidamento.