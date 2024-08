PrivadoVPN: 3 mesi gratis e prezzo scontato con l'offerta attuale

Una VPN perfetta per lo streaming ad un prezzo conveniente? La risposta è PrivadoVPN, la rete privata virtuale che ha tutto quel che serve per navigare protetti e in forma anonima ad un costo davvero basso, grazie all’attuale sconto che arriva fino all’87%. Scegliere di attivare PrivadoVPN è la mossa giusta per approfittare dell’offerta riservata a chi sottoscrive l’abbonamento da 24 mesi. Innanzitutto, la promo regala 3 mesi gratuiti che si aggiungono ai due anni inclusi nell’abbonamento, mentre il canone scende ad appena 1,48 euro al mese. Per 27 mesi di PrivadoVPN bastano quindi 40 euro in tutto e in più c’è sempre la garanzia di rimborso entro i primi 30 giorni.

PrivadoVPN: quando la sicurezza si allea con il risparmio

PrivadoVPN offre diversi vantaggi che mettono i dati personali degli utenti al riparo dai cybercriminali e, più in generale, da soggetti terzi interessati a monitorare l’attività online. La VPN assicura infatti l’accesso anonimo da 49 paesi in tutto il mondo e consente di scegliere tra centinaia di server il punto da cui connettersi alla piattaforma streaming o al sito preferito.

Sul fronte sicurezza, PrivadoVPN supporta la cifratura dei dati e i protocolli OpenVPN e Wireguard, mentre tra le principali funzioni ci sono il blocco degli annunci pubblicitari e l’assistenza assicurata 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La VPN vanta inoltre rete globale di server dislocata in ben sessantasei città e questo incide in maniera positiva sulle prestazioni, che non vengono impattate in maniera percepibile. I clienti sono quindi al riparo da blocchi o rallentamenti che potrebbero pregiudicare la loro esperienza online.

Non meno importante è il fatto che PrivadoVPN ha sede in Svizzera. Questo significa che il servizio risponde alle leggi elvetiche per quanto riguarda la sicurezza dei dati dei suoi clienti, ovvero leggi considerate le migliori in assoluto per quanto riguarda la tutela dei consumatori.