PrivadoVPN è in offerta: ora costa appena 1,11 euro al mese

PrivadoVPN è la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN illimitata con una spesa minima e senza compromessi sulla qualità del servizio. Grazie alla promo in corso in questo momento, infatti, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. In totale, quindi, si tratta di un’offerta che blocca il prezzo per 27 mesi. La promozione lanciata da PrivadoVPN prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

L’offerta di PrivadoVPN: low cost con un servizio di qualità

PrivadoVPN è oggi la soluzione giusta per attivare una VPN illimitata e ricca di vantaggi, con la protezione della crittografia e una politica no log che elimina il tracciamento. Da segnalare la possibilità di sfruttare una connessione senza limiti di banda e di traffico dati.

Per chi sceglie questa VPN, inoltre, è possibile realizzare fino a 10 connessioni in contemporanea, in modo da proteggere tutti i propri dispositivi. C’è sempre una politica “zero log” che elimina il tracciamento durante l’uso della rete VPN.

Da segnalare anche un network di server distribuito in diversi Paesi in tutto il mondo, in modo da poter usare la VPN anche per aggirare blocchi geografici e censure online, in modo semplice ed efficace.

La differenza per chi sceglie PrivadoVPN la fa il prezzo: con la promo in corso, infatti, è possibile accedere al servizio per 27 mesi con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per attivare subito l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online.