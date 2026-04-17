La migliore VPN per l'Italia è in offerta al prezzo più basso di sempre (-79%)

La migliore VPN da utilizzare per l’Italia non può che essere ExpressVPN, servizio in grado di abbinare una connessione sicura a una velocità di navigazione sempre molto elevata.

Con la promo in corso, il servizio è ora disponibile con un risparmio del 79%, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi.

La VPN, con quest’offerta, costa 2,39 euro al mese. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN giusta per l’Italia

Scegliere una VPN per l’Italia significa poter contare su un servizio VPN con server situati in Italia. In questo modo, è sempre possibile connettersi a Internet con un indirizzo IP italiano per navigare senza limitazioni e blocchi su base geografica.

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a un servizio di questo tipo, andando ad assicurarsi un’infrastruttura di alta qualità. La VPN, infatti, garantisce una connessione ad alta velocità, anche con possibilità di accedere alla rete da 10 dispositivi in simultanea per singolo account.

Da segnalare che ExpressVPN può contare su migliaia di server con un network che, oltre all’Italia, è disponibile in decine e decine di Paesi. In questo modo, la navigazione è sempre senza limitazioni geografiche.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata. Da segnalare una politica zero log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi + 4 mesi extra, con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è accessibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.