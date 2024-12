PrivadoVPN: l'offerta perfetta per proteggere la tua navigazione online

In un’era digitale sempre più esposta a rischi, proteggere la propria privacy online è diventato essenziale. PrivadoVPN, la migliore VPN del 2024 per lo streaming, offre un’offerta imperdibile per le vacanze: 87% di sconto su un piano di 24 mesi, con 3 mesi gratuiti a soli €1.48 al mese.

Cosa include l’offerta di PrivadoVPN?

Con questa promozione esclusiva, puoi usufruire di una protezione completa e di servizi di alta qualità:

Dati illimitati : naviga e scarica senza restrizioni, senza preoccuparti dei limiti di banda.

: naviga e scarica senza restrizioni, senza preoccuparti dei limiti di banda. Dispositivi illimitati : collega tutti i tuoi dispositivi con un solo abbonamento, senza limiti.

: collega tutti i tuoi dispositivi con un solo abbonamento, senza limiti. Server in 65+ città : ottieni accesso a server VPN sicuri in tutto il mondo, garantendo una connessione stabile e veloce ovunque ti trovi.

: ottieni accesso a server VPN sicuri in tutto il mondo, garantendo una connessione stabile e veloce ovunque ti trovi. Supporto per lo streaming : accedi ai tuoi contenuti preferiti su piattaforme di streaming senza buffering o restrizioni geografiche.

: accedi ai tuoi contenuti preferiti su piattaforme di streaming senza buffering o restrizioni geografiche. Fino a 10 connessioni simultanee : proteggi la tua famiglia o il tuo team con un unico account.

: proteggi la tua famiglia o il tuo team con un unico account. Zero Log : Garantiamo che nessuna delle tue attività online venga tracciata o registrata.

: Garantiamo che nessuna delle tue attività online venga tracciata o registrata. Blocco Annunci e prevenzione delle minacce : naviga in modo più sicuro con strumenti integrati per bloccare annunci indesiderati e proteggerti da malware e phishing.

: naviga in modo più sicuro con strumenti integrati per bloccare annunci indesiderati e proteggerti da malware e phishing. Controllo parentale: imposta restrizioni per proteggere i tuoi figli durante la navigazione online.

Come attivare l’offerta

Scegli il piano: approfitta dell’offerta di 24 mesi + 3 mesi gratuiti. Scarica l’app: disponibile per desktop, smartphone, tablet e altri dispositivi. Connettiti: seleziona un server e inizia a navigare in sicurezza con un solo clic.

Rimborso Garantito

PrivadoVPN offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendoti di provare il servizio senza rischi. Se non sei soddisfatto, riceverai un rimborso completo.

Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.