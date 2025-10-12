 PrivadoVPN: naviga sicuro e senza limiti con l’offerta 2 anni + 3 mesi gratis
Naviga senza limiti e proteggi i tuoi dati con PrivadoVPN. 2 anni + 3 mesi gratis a soli 1,11€ al mese. Non lasciarti sfuggire questa occasione.
Sicurezza VPN
I pericoli informatici sono sempre in crescita, e proteggere i propri dati è ormai la prima preoccupazione di quando si naviga sul web: oggi puoi farlo spendendo solamente 1,11€ con PrivadoVPN, uno dei servizi VPN più sicuri in circolazione. Non solo spenderai solo 1,11€ al mese per 24 mesi, ma avrai in regalo 3 mesi completamente gratis per un totale di 27 mesi di protezione!

Uno sconto praticamente del 90%, che non devi lasciarti sfuggire. La VPN ti protegge ovunque tu ti colleghi, anche dal Wi-Fi del bar sotto casa o dell’aeroporto: i tuoi dati saranno sempre al sicuro da occhi indiscreti e hacker. Prova PrivadoVPN per 30 giorni: se non sei convinto, hai la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati!

27 mesi di protezione per navigare in acque tranquille

Attivando il piano biennale ricevi 3 mesi gratuiti e l’accesso a tutte le funzioni premium pensate per garantirti massima sicurezza, velocità e libertà online. Ecco cosa include:

  • Traffico illimitato: guarda film, ascolta musica e naviga senza restrizioni o rallentamenti.

  • Rete globale con server in 67 città: scegli tu da dove connetterti, ovunque ti trovi.

  • Fino a 10 dispositivi collegati: proteggi tutta la famiglia con un unico abbonamento.

  • Proxy SOCKS5 integrato: navigazione più rapida e anonima, ideale anche per il download sicuro.

  • Politica no-log: nessuna traccia delle tue attività, per una privacy totale.

  • Ad blocker e protezione dalle minacce online: addio pubblicità invasive e siti pericolosi.

  • Controllo parentale incluso: un alleato prezioso per tenere al sicuro i più piccoli durante la navigazione.

  • Compatibilità universale: funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e molte altre piattaforme.

Prezzo speciale: solo 1,11€ al mese per 2 anni + 3 mesi gratis.
In alternativa, puoi scegliere il piano annuale + 3 mesi gratis a 1,33€ al mese (sconto dell’88%) o il piano mensile a 10,99€, senza vincoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ott 2025

Roberta Bonori
12 ott 2025
