 PrivadoVPN: proteggi la connessione di laptop, smartphone e tablet mentre viaggi e lavori
Scopri come lavorare in smartworking all’estero in totale sicurezza con PrivadoVPN. Protezione assoluta per te a partire da 1,11€ al mese.
Scopri come lavorare in smartworking all’estero in totale sicurezza con PrivadoVPN. Protezione assoluta per te a partire da 1,11€ al mese.

PrivadoVPN è la soluzione ideale per chi lavora in smartworking mentre viaggia o vive all’estero. Con lo sconto del 90% sul piano biennale e 3 mesi aggiuntivi gratuiti, puoi avere 27 mesi di protezione completa a soli 1,11€ al mese.

E questo significa una cosa semplice. Puoi collegarti da hotel, aeroporti, coworking o case in affitto senza preoccuparti della sicurezza della tua connessione. Quando lavori da remoto lontano da casa, la rete non è sempre affidabile. Molti Wi-Fi pubblici non sono protetti e i dati aziendali possono diventare vulnerabili. PrivadoVPN cripta la tua connessione, protegge le tue password e ti permette di accedere ai tuoi strumenti come se fossi in Italia. In più, puoi aggiungere un antivirus avanzato per 1,99€ in più al mese. E se non sei sicura, c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Proteggiti con PrivadoVPN

Perché una VPN è fondamentale quando lavori all’estero

Quando sei in smartworking fuori casa la tua connessione cambia continuamente.
E ogni volta che ti colleghi a un Wi-Fi di hotel, coworking o aeroporto, i tuoi dati possono essere esposti.
Una VPN:

  • Cripta la tua connessione.

  • Nasconde il tuo indirizzo IP.

  • Ti permette di accedere ai tuoi strumenti aziendali come se fossi in Italia.

  • Evita blocchi geografici (così piattaforme, home banking e servizi funzionano ovunque).

  • Riduce i rischi di furti di password e intrusioni.

Scegliere l’offerta da 24 mesi con 3 mesi extra inclusi significa ottenere un servizio completo pensato per chi lavora da remoto e ha bisogno di una connessione sempre stabile e sicura. Con PrivadoVPN puoi navigare senza limiti di dati, quindi puoi fare call video, inviare file pesanti e lavorare sulle tue piattaforme senza la paura di superare soglie o rallentamenti. Tutto questo è compatibile con sistemi Windows, macOS, Android, iOS, Linux e persino smart TV: scopri ora PrivadoVPN.

Proteggiti con PrivadoVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 nov 2025

Ti potrebbe interessare

ExpressVPN (quasi) in REGALO con questa offerta che include tutto

ExpressVPN (quasi) in REGALO con questa offerta che include tutto
NordVPN è in offerta per il Black Friday: prezzo mai visto per la migliore VPN

NordVPN è in offerta per il Black Friday: prezzo mai visto per la migliore VPN
VPN con 1,11 euro al mese: con quest'offerta del Black Friday si può

VPN con 1,11 euro al mese: con quest'offerta del Black Friday si può
PIA: la VPN 100% open source ora con l'81% di sconto e 2 mesi gratis

PIA: la VPN 100% open source ora con l'81% di sconto e 2 mesi gratis
Roberta Bonori
Pubblicato il
9 nov 2025
