Private Internet Access CLAMOROSA: VPN a meno di 2 euro al mese

Le VPN sono ormai strumenti affermati, utilizzati con regolarità da chiunque navighi online.

Fino a pochi anni fa, però, le Virtual Private Network erano servizi considerati da “nerd" o comunque persone con particolari competenze informatiche. I servizi, sempre meno onerosi, hanno permesso a tali piattaforme di divenire molto popolari.

A dispetto di ciò, però, molto spesso l’utenza si trova di fronte a un bivio: affidarsi a VPN gratuita e molto limitata, oppure scegliere un provider affidabile, sborsando cifre non sempre così abbordabili?

Per fortuna esistono servizi come Private Internet Access che offrono il perfetto equilibrio tra convenienza e qualità.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Con Private Internet Access proteggi efficacemente la tua linea a un costo molto contenuto

PIA è un provider tra i più interessanti dell’intero settore, con caratteristiche non comuni tra la nutrita concorrenza.

Stiamo parlando, per esempio, di un software open-source. Ciò significa che il client e i meccanismi che regolano questa VPN sono al 100% trasparenti e sicuri.

La rigida politica no log, poi, rappresenta un altro vantaggio per quanto riguarda la protezione della privacy. PIA, di fatto, non registra in alcun modo dati riguardanti il traffico degli utenti.

Il sistema di blocco per annunci, tracker e siti Web dannosi, va a influenzare a 360 gradi la navigazione online dell’utente, rendendola più piacevole e sicura.

L’assistenza clienti, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, abbinata ad altri fattori come la configurazione facilitata, lo split tunneling e il supporto torrenting rappresentano innegabilmente caratteristiche che rendono PIA una soluzione top nel settore.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie alla promozione sul piano biennale, Private Internet Access è considerabile anche come una VPN alquanto conveniente.

Si parla di uno sconto dell’82% che porta il prezzo di questo servizio a soli 1,92 euro al mese. Come se non bastasse, PIA offre anche 3 mesi aggiuntivi gratis all’utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.