Private Internet Access in offerta: tre anni a 70 euro

È una delle VPN più note sul mercato e soprattutto quella che promette la massima trasparenza, in quanto il codice sorgente è open source. L’abbonamento per tre anni a Private Internet Access (PIA) è attualmente disponibile in offerta. Sono sufficienti 70 euro per navigare online in completo anonimato.

Private Internet Access VPN: solo 1,79 euro/mese

Private Internet Access offre ovviamente le principali funzionalità che un utente cerca in questo tipo di software, ma si distingue dalla concorrenza per due importanti aspetti. Innanzitutto la sede legale è negli Stati Uniti, non in qualche paradiso fiscale, come Panama o le Isole Vergini Britanniche. Altra importante caratteristica è la trasparenza, in quanto tutti possono esaminare il codice sorgente ed eventualmente migliorarlo (è disponibile su GitHub).

Il numero esatto di server non è noto, ma la rete copre oltre 84 paesi. L’azienda statunitense promette velocità elevate, larghezza di banda illimitata e massima privacy (non viene registrato nessun dato sull’attività online). Gli utenti possono sfruttare il Kill Switch (disattiva automaticamente l’accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e lo Split Tunneling (indicazione delle app che non devono passare per la VPN).

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre i protocolli supportati sono OpenVPN e WireGuard. PIA è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, console, router, smart TV e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a 10 dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni (+ tre mesi gratis) a 1,79 euro/mese (sconto dell’85%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.