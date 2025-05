Private Internet Access: proteggi la tua privacy online a 1,99€/mese

Sul web dati e informazioni personali degli utenti sono costantemente sotto attacco. Un problema concreto specialmente per chi si appoggia spesso a reti Wi-Fi pubbliche, per lavoro o perché in viaggio. Ma una rete pubblica è particolarmente soggetta ad attacchi da parte di hacker e malintenzionati. Come proteggersi? Con Private Internet Access, VPN sicura, affidabile e (grazie all’offerta in corso) anche piuttosto conveniente.

Parliamo infatti di uno sconto dell’81% sul piano biennale, che si traduce in appena 1,99€ al mese di spesa più altri 2 mesi gratis. Un affare da cogliere al volo se quello che si cerca è il top della protezione e della privacy online, potendo contare su funzionalità avanzate personalizzabili su un numero illimitato di dispositivi. Andiamo a scoprire quali.

La miglior soluzione per la tua privacy e sicurezza online? Private Internet Access

Sono tantissime le VPN disponibili online, e PIA si colloca senza dubbio sul podio delle migliori. I principali punti di forza del servizio sono l’essere una VPN 100% open source e la sua rigida politica no-log, entrambe caratteristiche che assicurano la miglior trasparenza e protezione per i tuoi dati personali.

Inoltre, potendo contare su server in ben 91 Paesi differenti, tra cui tutti e 50 gli stati degli Stati Uniti, hai la possibilità di accedere con facilità a contenuti geobloccati, aggirando così censure e restrizioni geografiche, ovunque tu sia. Funzionalità particolarmente apprezzata dagli amanti dello streaming, ad esempio.

E questo vale per qualsiasi dispositivo, senza limiti, perché Private Internet Access è un servizio multi-device. Android, iOS, Windows, macOS, Chrome, Firefox e non solo: tutti protetti grazie all’offerta di PIA.

Ma meglio non perdere troppo tempo, perché la promozione attuale per avere il piano biennale scontato dell’81% potrebbe scadere in qualsiasi momento! Scopri tutti i dettagli direttamente sul sito ufficiale di Private Internet Access.