Private Internet Access: sconto dell'81%

Al giorno d’oggi, per proteggere i dispositivi elettronici e quello che è contenuto al loro interno, non basta più un semplice antivirus.

Negli ultimi anni, la tecnologia ha fatto passi in avanti impressionanti ma, con questa evoluzione, si sono aperte anche nuovi spiragli per hacker e pirati informatici di ogni tipo. Ai classici virus, si sono dunque affiancati malware, adware, ransomware e svariate altre tipologie di potenziali attacchi.

Sotto il punto di vista puramente pratico, chiunque acceda anche solo di tanto in tanto alla rete, ha la necessità di studiare un piano difensivo. In un contesto del genere dunque, una VPN sicura e con alte performance rappresenta un asso nella manica per contrastare i malintenzionati del web.

Private Internet Access è uno strumento per tutelare privacy e sicurezza sui dispositivi elettronici

Forte di diversi testimonial di spessore, Private Internet Access è una VPN che va dritta al sodo senza troppi giri di parole. Con 10 anni di esperienza sul campo e milioni di clienti sparsi in tutto il mondo, si tratta di una delle realtà più apprezzate del settore.

A rendere interessante il servizio vi sono le politiche portate avanti da Private Internet Access. Tra le altre cose infatti, il provider non registra o memorizza alcun tipo di dato riguardante l’utilizzo dei clienti.

Lato sicurezza, l’adozione della crittografia è sicuramente una certezza, così come del sistema WireGuard, in grado di bilanciare privacy ed elevate prestazioni. Il sistema AdBlocking integrato poi, permette di bloccare tracker e malware, nonché annunci molesti.

Uno strumento dunque completo che, se abbinato a un firewall di alto livello, permette a chiunque navighi online di dormire sonni tranquilli.

Come se non bastasse però, questa VPN è anche proposta con un sostanzioso sconto. Grazie alla riduzione del prezzo di listino dell81% (con la sottoscrizione triennale) è possibile ottenere tutta la protezione di Private Internet Access per appena 1,79 euro al mese.

