Private Internet Access VPN: 3 anni + 3 mesi gratis

Offerta di Capodanno per una delle VPN più note e affidabili. L'abbonamento per tre anni (che include tre mesi gratis) a Private Internet Access è attualmente disponibile al costo di 1,79 euro/mese. Gli utenti riceveranno anche la licenza per un anno al servizio Boxcryptor.

Private Internet Access VPN: sconto dell'85%

Private internet Access (PIA) possiede una rete di server in 78 paesi. Non è noto il numero, ma la maggioranza di essi si trova negli Stati Uniti. Ciò significa che ci sono ottime probabilità di accedere a film e serie TV ancora inediti in Italia attraverso i cataloghi di Netflix e altri servizi di streaming.

Private Internet Access promette inoltre elevate prestazioni e sicurezza, grazie alla crittografia AES a 256 bit, al tool anti-malware e alla funzionalità che rileva l'eventuale furto dell'indirizzo email. La privacy viene invece garantita dal tool MACE (anti-tracker e ad-blocker) e dalla politica no-log (nessun dato registrato durante le attività online). Il codice è open source, quindi tutti possono ispezionarlo.

PIA usa i protocolli WireGuard e OpenVPN. La funzionalità Kill Switch disattiva automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN, mentre lo Split Tunneling consente di indicare quali app non devono passare per la VPN. Sono disponibili le app per Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per tre anni (+ tre mesi gratis) è in offerta a 1,79 euro/mese (sconto dell'85%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni. La promozione scade tra circa 10 ore, ma potrebbe essere prorogata.