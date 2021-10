Private Internet Access VPN: sconto 84% con antivirus gratis

In occasione del Cyber Awareness Month (Mese di sensibilizzazione sulla cybersicurezza), la software house statunitense propone la sua VPN ad un prezzo molto interessante. L'abbonamento a Private Internet Access per tre anni (con due mesi gratis) è disponibile a 1,84 euro/mese. In più gli utenti riceveranno l'antivirus PIA senza spese aggiuntive e la licenza per un anno al servizio Boxcryptor.

Private Internet Access VPN: sconto 84% per tre anni

Private Internet Access (PIA) si distingue dai concorrenti per la trasparenza. Il codice della VPN è infatti open source, quindi tutti possono esaminarlo e personalizzarlo. La rete è composta da numerosi server posizionati in oltre 78 paesi. La maggiore concentrazione è negli Stati Uniti, per cui gli utenti hanno ampia scelta se vogliono accedere ai cataloghi USA dei principali servizi di streaming, tra cui Netflix.

Private Internet Access garantisce sicurezza e privacy attraverso la crittografia AES a 256 bit, la politica no-log e il tool MACE che blocca le inserzioni pubblicitarie più invadenti e i tracker. La funzionalità Kill Switch disattiva automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN, mentre lo Split Tunneling consente di indicare quali app non devono passare per la VPN.

PIA supporta i protocolli WireGuard, OpenVPN e IPSec. È compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento triennale costa solo 1,84 euro/mese (sconto 84%). È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni. Gli utenti riceveranno l'antivirus PIA gratis per tre anni e il servizio Boxcryptor gratis per un anno. La promozione scade tra 7 giorni.