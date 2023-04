PrivateVPN, 85% di sconto sull’abbonamento di 36 mesi: approfitta ora

La connettività sicura e continua, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo, e l’85% di sconto sono ciò che distingue PrivateVPN come il miglior provider VPN.

PrivateVPN offre un livello di privacy senza precedenti, utilizzando robusti protocolli di crittografia e una politica no-log che garantisce sonni tranquilli.

Godere di un’esperienza senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi è un dato di fatto con PrivateVPN, poiché è multipiattaforma e garantisce compatibilità.

Come accennato in precedenza, attualmente esiste un’opportunità eccezionale e limitata nel tempo per ottenere uno sconto dell’85% su un piano di 36 mesi, insieme a ulteriori 24 mesi.

Pagando un piccolo canone di 2,00 euro al mese, potrai beneficiare di un servizio sempre disponibile con misure di sicurezza di alto livello, per un periodo di tre anni.

Questa offerta include l’accesso a tutte le funzionalità senza alcuna interruzione.

PrivateVPN, funzionalità molteplici con l’85% di sconto

Nel mondo dell’intrattenimento online, la velocità è un fattore critico per lo streaming, il download e le esperienze di gioco senza interruzioni.

Per garantire una velocità ottimale, PrivateVPN fornisce server ultraveloci in 63 nazioni.

Inoltre, se sottoscrivi un abbonamento di 36 mesi, godrai di una garanzia di rimborso di 30 giorni, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e larghezza di banda illimitata con 10 connessioni simultanee.

Gli appassionati di streaming possono stare sereni poiché PrivateVPN ha la capacità di aggirare le restrizioni su piattaforme di streaming ben note come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Inoltre, se salvaguardare la tua privacy è la tua massima priorità, la selezione di un indirizzo IP dedicato può garantire prestazioni rapide di torrenting.

PrivateVPN offre non solo privacy ma anche un sistema di sicurezza impenetrabile. La VPN fornisce una gamma di protocolli, tra cui OpenVPN (UDP/TCP), PPTP, L2TP/IPSec e IKEv2 e un sistema di crittografia a 256 bit.

Con queste funzionalità, puoi essere certo che le tue attività online siano salvaguardate. Inoltre, il servizio assicura velocità di connessione rapida e larghezza di banda illimitata che riduce al minimo la latenza.

Per salvaguardare la tua privacy, fai semplicemente clic sul link sottostante e abbonati:

Sottoscrivendo il piano 36 mesi hai diritto all’85% di sconto, pagando soltanto 2,00 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.