PrivateVPN: anonimato e privacy con uno sconto dell’85%

Desideri una navigazione web in totale sicurezza e anonimato ovunque ti trovi nel mondo? PrivateVPN è la soluzione perfetta.

Il servizio, con sede in Svezia, gode di una reputazione globale in quanto ad affidabilità, velocità e stabilità.

Non solo: grazie alla crittografia avanzata e alla politica No-Log molto rigorosa, la tua privacy è sempre al sicuro.

Con PrivateVPN nessun problema di compatibilità, poiché il servizio è multipiattaforma e può essere usato su ogni tipologia di dispositivo.

Inoltre, con l’offerta speciale a tempo limitato per i nuovi clienti avrai uno sconto dell’85% sul piano di 36 mesi.

Quindi, con soltanto 2,08 euro al mese otterrai una connessione sicura, tante funzionalità e i livelli di sicurezza elevati per tre anni.

Si tratta di un’opportunità unica per risparmiare denaro, proteggendo la tua privacy online.

PrivateVPN: anonimato e non solo

PrivateVPN ti offre grandi prestazioni streaming, gaming online senza interruzioni e download alla massima velocità. Ciò grazie alla vasta gamma di server super veloci dislocati in 63 Paesi.

Se sei anche appassionato di serie TV e film troverai le funzionalità di questa VPN veramente ottime, in quanto ti consentono lo sblocco dei limiti geografici imposti su determinati contenuti streaming.

Per quanto riguarda la sicurezza, PrivateVPN è una delle migliori in tal senso. Tutto avviene, però, nel pieno rispetto della tua privacy attraverso la crittografia a 256-bit e a un’enorme quantità di protocolli supportati, tra cui OpenVPN (UDP/TCP), PPTP, L2TP/IPSec e IKEv2.

Questi protocolli ti consentono di navigare in anonimato e in sicurezza. A questo si aggiunge la larghezza di banda senza limiti, che sfrutta appieno la velocità della tua connessione domestica o in mobilità.

Detto questo, non devi far altro che cliccare sul link qui sotto e abbonarti subito prima che la promo scada:

Ti ricordiamo che lo sconto dell’85% viene applicato soltanto se sottoscrivi il piano di abbonamento da 36 mesi, andando a pagare ogni mese soltanto 2,08 euro. Inoltre, avrai a disposizione una garanzia di rimborso di 30 giorni.

