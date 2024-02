PrivateVPN PROMO: fino a 36 mesi a soli 2,08 euro

Una rete privata virtuale (VPN) come quella di PrivateVPN, attualmente in PROMO, protegge i tuoi dati personali, cambia la tua posizione e modifica l’indirizzo IP in modo tale che il tuo ISP o qualsiasi altra persona non possano ficcare il naso su ciò che fai ONLINE nella tua quotidianità.

Tutti gli Internet Service Provider come ben sai vendono i tuoi dati personali raccolti da tutte le tue navigazioni ed inoltre sono obbligati a trasmettere tutte le informazioni richieste al Governo se richieste. Con una VPN tutto questo lo potete ovviare, infatti, tutti i tuoi dati vengono praticamente criptati e resi illeggibili da chiunque.

Dunque, scegliere una soluzione come questa ti permette di stare al riparo da tutto questo. Inoltre, è possibile aderire ad una promozione che ti sconta dell’85% il suo piano annuale con 24 mesi gratuiti.

PrivateVPN PROMO: i dettagli

Scegliere una VPN è di sicuro una scelta ponderata anche per chi necessita di lavorare in smart-working. Con la PrivateVPN puoi anche accedere ad alcuni social network vietati dal Governo. Ad esempio, se ti trovi in Cina puoi utilizzare Facebook senza alcun problema. Le VPN, infatti, bypassano il cosiddetto geo-blocking.

Nello specifico, questa VPN ha una policy no-log molto rigorosa sui tuoi dati. Infatti, le leggi svedesi vietano a qualsiasi azienda di custodire dati personali dei clienti sui server. In pratica, solo tu sei a conoscenza di ciò che fai online e nessun altro. Inoltre, dici addio per sempre ai buffering sui video in streaming. La soluzione in questione non ha alcun limite di banda. Inoltre, PrivateVPN ti offre la bellezza di oltre 200 server presenti in 63 Paesi in tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.