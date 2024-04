PrivateVPN, sicurezza e velocità a soli 2,08€/mese

Le VPN attualmente presenti sul mercato sono ormai tante ma quella in più rapida crescita al mondo è PrivateVPN. Si tratta di una rete privata virtuale che nasce con l’obiettivo di mantenere i tuoi dati al sicuro rimanendo privato. Con PrivateVPN puoi godere del mondo di Internet alla velocità della luce con il provider più sicuro e conveniente tra quelli che al giorno d’oggi vengono proposti.

Tra le proposte attualmente disponibili, il piano da 36 mesi è senza dubbio il più conveniente. Grazie ad uno sconto dell’85% puoi acquistarlo a soli 2,08 euro al mese. Il piano da un mese, invece, è disponibile con uno sconto del 16% mentre quello da 3 al -50%.

La convenienze, dunque, non è solamente nel prezzo ma anche nei servizi inclusi. PrivateVPN include infatti:

10 connessioni simultanee;

Server ultraveloci in 63 paesi;

Supporta tutte le piattaforme del sistema operativo;

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Larghezza di banda illimitata;

30 giorni senza rischi.

PrivateVPN in offerta limitata: 12 mesi + 24 extra

Scegliendo il piano 36 mesi in sconto dell’85% e pagando, dunque, solamente 2,08 euro al mese hai a disposizione lo strumento ideale per poter garantire la tua privacy e sicurezza durante la navigazione su Internet. Nel caso dell’app PrivateVPN, questa si occupa di creare un percorso crittografato che aggira la sorveglianza del tuo ISP e dei criminali informatici che cercano un facile accesso alle informazioni personali e ai dati online.

Sei pronto per goderti la migliore app VPN per iOS iPhone/iPad, Android, Windows o Mac? Se la risposta è sì, non ti resta che acquistare il piano che preferisci, scaricare l’app, connetterti a una delle posizioni server e iniziare a utilizzare Internet in modo privato, sicuro e anonimo. Non perdere altro tempo se vuoi pagare la tua VPN solo 2,08 euro al mese per 36 mesi!