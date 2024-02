PrivateVPN: sicurezza, velocità e privacy a soli 2,08€/mese

Hai mai sentito parlare di PrivateVPN? Si tratta di una soluzione che ognuno di noi dovrebbe tenere in considerazione se si è alla ricerca di una VPN valida, sicura ed economica. Quando parliamo di PrivateVPN non facciamo riferimento ad una classica VPN perchè si tratta di una soluzione in più rapida crescita in tutto il mondo.

Ti consente di rimanere finalmente privato come hai sempre desiderato e di godere di internet alla velocità della luce con il provider più sicuro e conveniente. Non a caso, PrivateVPN ti consente di sbloccare contenuti multimediali con limitazioni geografiche, a partire dallo streaming video ai social network. Inoltre, le funzionalità di sicurezza con crittografia di livello militare ti proteggono da qualsiasi tipo di attacco hacker. Che aspetti? Se vuoi dire addio a buffering o lunghe attese, non ti resta che scegliere la VPN più veloce e con connessioni potenziate.

Scegli subito il piano da 36 mesi oggi disponibile a soli 2,08 euro al mese grazie ad uno sconto dell’85%!

Private VPN: la soluzione per streaming, privacy e sicurezza

Perchè sceglierla? Giunti quasi alla fine di questo articolo, la risposta dovrebbe essere già piuttosto chiara. E’ in grado di offrire sicurezza, velocità e prezzi del tutto competitivi.

Non a caso, infatti, fornendo un tunnel crittografato tra il tuo dispositivo e Internet, PrivateVPN ti offre:

Sicurezza : la crittografia avanzata protegge i tuoi dati, le informazioni personali e le comunicazioni da hacker e ladri;

: la crittografia avanzata protegge i tuoi dati, le informazioni personali e le comunicazioni da hacker e ladri; Velocità : per te il massimo livello di sicurezza, sia che tu sia connesso a casa o tramite una rete Wi-Fi pubblica;

: per te il massimo livello di sicurezza, sia che tu sia connesso a casa o tramite una rete Wi-Fi pubblica; Privacy: hai la possibilità di nascondere il tuo indirizzo IP e la tua posizione, cosi da rimanere in ​​completo anonimato e proteggere la privacy online da operatori di marketing, motori di ricerca e sorveglianza governativa.