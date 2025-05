PrivateVPN ti permette di navigare davvero in anonimo: ora a 2€/mese

Per chi è alla ricerca di una VPN illimitata, che garantisca una connessione sicura e senza tracciamenti di alcuni tipo, c’è PrivateVPN. Si tratta di una delle migliori soluzioni del momento, grazie al fatto che assicura un servizio completo, ricco di funzionalità e acquistabile oggi ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire.

Ora infatti è possibile avere PrivateVPN per 36 mesi al prezzo di 2,08€ al mese. Inoltre, l’offerta mette a disposizione 30 giorni di garanzia di rimborso, un arco temporale utile per testare il servizio. Prima di sottoscrivere qualsiasi offerta vorrai però sapere quali sono le funzionalità di questo strumento: nelle prossime righe ecco una panoramica.

Tutti i vantaggi di PrivateVPN

Tra le caratteristiche avanzate che fanno di PrivateVPN una delle migliori soluzioni per rendere davvero anonima la tua navigazione c’è innanzitutto la crittografia AES 256-bit, il massimo standard possibile. A questa, viene affiancata una solida politica no-log, che elimina ogni forma di tracciamento.

L’azione di questi due elementi fa si che anche una connessione non troppo sicura, come può essere quella di una rete WiFi pubblica, sarà resa inespugnabile. La tua attività online dunque non verrà tracciata.

Presenti poi altre funzionalità, come la banda illimitata e il network di centinaia di server che permette di ottenere facilmente un indirizzo IP di un altro Paese. Così si evitano i blocchi geografici. Da menzionare infine la possibilità di estendere l’utilizzo di PrivateVPN fino a 10 dispositivi in contemporanea con un singolo account.

Ma torniamo all’offerta in corso: solo per poche ore, PrivateVPN è in sconto a 2,08€ al mese per il piano di tre anni. Un prezzo davvero contenuto, che incorona questo tool come uno dei più convenienti in circolazione. Per procedere con l’attivazione basta andare sul sito ufficiale.