PrivateVPN: TRE ANNI di abbonamento all'85% di sconto

Se c’è una cosa che non dovremmo mai trascurare quando navighiamo online, è la nostra sicurezza. La privacy, infatti, è il primo aspetto da tutelare e per farlo è necessario dotarsi dei migliori strumenti, come PrivateVPN. Questo ottimo provider, dall’esperienza decennale, ha fornito il proprio servizio a migliaia di utenti, senza mai comprometterne i dati. Ora puoi ottenerlo a un prezzo speciale: soltanto 2,08 euro al mese, grazie a uno sconto dell’85% sul piano in abbonamento annuale, a cui si aggiungono altri 24 mesi – per un totale complessivo di TRE ANNI.

Funzionalità di PrivateVPN

Perché PrivateVPN è la scelta migliore per la tua privacy online? Ecco alcuni dei suoi vantaggi chiave:

Politica di zero log dei dati : le leggi sulla privacy svedesi garantiscono che nessun dato di traffico venga mai conservato o possa essere sequestrato

: le leggi sulla privacy svedesi garantiscono che nessun dato di traffico venga mai conservato o possa essere sequestrato 6 connessioni simultanee , ognuna con un indirizzo IP unico

, ognuna con un indirizzo IP unico Protezione dalle perdite IPv6 : la tua identità rimane al sicuro anche in caso di improvvisa disconnessione dalla VPN

: la tua identità rimane al sicuro anche in caso di improvvisa disconnessione dalla VPN Banda larga e velocità illimitate : non dovrai più preoccuparti di video che si interrompono o download lenti

: non dovrai più preoccuparti di video che si interrompono o download lenti Crittografia a 2048-bit con AES-256, il livello più elevato di crittografia disponibile sul mercato, a cui si aggiungono vari protocolli VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec

con AES-256, il livello più elevato di crittografia disponibile sul mercato, a cui si aggiungono vari protocolli VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec Server in 63 Paesi per accedere a tutti i contenuti geograficamente limitati che desideri

La ciliegina sulla torta è l’offerta speciale disponibile ancora per un periodo limitato: un anno di abbonamento con ben 24 mesi extra, un totale di 36 mesi (e quindi tre anni) a soli 2,08 euro al mese. Inoltre, PrivateVPN offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, nel caso non fossi soddisfatto del servizio.